ISW: нехватка боеприпасов заставит военных выбирать, какую территорию защищать

Аналитики Института изучения войны считают, что нехватка боеприпасов может заставить украинские войска принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW продолжает оценивать, что нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи создают неопределенность в украинских оперативных планах.

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Расследования из открытых источников указывают на то, что российские войска пользуются дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу.

Так, украинская группа аналитиков Frontelligence Insight заявила, что российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 2022 до начала 2023 года, когда нехватка боеприпасов ограничивала украинские возможности контрбатарейной борьбы.

Frontelligence заявила, что российские войска начали концентрировать свою артиллерию подобным образом в январе 2024 года, что свидетельствует о том, что украинские войска снова испытывают недостаток артиллерийских боеприпасов.

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Главное управление разведки сообщило, что украинские войска иногда могут наносить удары по российской артиллерии, но в целом им не хватает боеприпасов для ведения эффективного контрбатарейного огня.

По данным фронтовой разведки, отсутствие контрбатарейного огня со стороны украинских войск позволяет российской артиллерии в значительной степени уничтожать населенные пункты, что практически делает невозможным оборону населенных пунктов украинскими силами.

Главное управление разведки заявило, что многим украинским беспилотникам не хватает дальности полета для поражения многочисленных российских артиллерийских установок, размещенных на расстоянии от 15 до 24 километров от линии фронта.

Западные и украинские официальные лица недавно отметили потребность Украины в артиллерийских боеприпасах.

Ключевые выводы ISW за 2 февраля: