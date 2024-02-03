ISW: нехватка боеприпасов заставит военных выбирать, какую территорию защищать
Аналитики Института изучения войны считают, что нехватка боеприпасов может заставить украинские войска принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: ISW продолжает оценивать, что нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи создают неопределенность в украинских оперативных планах.
Расследования из открытых источников указывают на то, что российские войска пользуются дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу.
Так, украинская группа аналитиков Frontelligence Insight заявила, что российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 2022 до начала 2023 года, когда нехватка боеприпасов ограничивала украинские возможности контрбатарейной борьбы.
Frontelligence заявила, что российские войска начали концентрировать свою артиллерию подобным образом в январе 2024 года, что свидетельствует о том, что украинские войска снова испытывают недостаток артиллерийских боеприпасов.
Главное управление разведки сообщило, что украинские войска иногда могут наносить удары по российской артиллерии, но в целом им не хватает боеприпасов для ведения эффективного контрбатарейного огня.
По данным фронтовой разведки, отсутствие контрбатарейного огня со стороны украинских войск позволяет российской артиллерии в значительной степени уничтожать населенные пункты, что практически делает невозможным оборону населенных пунктов украинскими силами.
Главное управление разведки заявило, что многим украинским беспилотникам не хватает дальности полета для поражения многочисленных российских артиллерийских установок, размещенных на расстоянии от 15 до 24 километров от линии фронта.
Западные и украинские официальные лица недавно отметили потребность Украины в артиллерийских боеприпасах.
Ключевые выводы ISW за 2 февраля:
- Президент России Владимир Путин во время выступления 2 февраля призвал к широкой социальной и экономической мобилизации России, которая напоминает полную мобилизацию Советского Союза во время Второй мировой войны, несмотря на то, что Россия проводит гораздо более постепенную, но тем не менее эффективную мобилизацию своей оборонно-промышленной базы.
- 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сохраняют "стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта в Украине, что заметно отличается от предыдущей характеристики Шойгу российских операций как "активной обороны".
- Расследования из открытых источников показывают, что российские силы выигрывают от недостатка боеприпасов и неспособности Украины вести достаточную контрбатарейную войну.
- Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер 1 февраля повторил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не изменил своих целей по захвату и покорению Украины.
- Российские военные блогеры и ультранационалистические деятели продолжают представлять себя беспристрастными и конструктивными критиками российской армии в противовес официальным кремлевским источникам в российском информационном пространстве.
- Кремль запустил информационную кампанию, в ходе которой известные влиятельные люди в социальных сетях рекламируют Русскую православную церковь.
- Российские войска недавно подтвердили наступление вблизи Авдеевки и в районе границы Донецкой и Запорожской областей на фоне позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 2 февраля.
- 2 февраля российское издание "Известия" со ссылкой на источники в российских военных заявило, что Минобороны России формирует в составе десантно-штурмовых подразделений подразделения противовоздушной обороны для защиты российской пехоты от украинских беспилотников, фронтовых ударов авиации и обстрелов.
- Украинские и канадские чиновники объявили о новой коалиции для возвращения украинских детей из России в Украину.