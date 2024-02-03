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Этой ночью враг бил по энергообъектам: военные уничтожили 9 "Шахедов" из 14 

Алена ИвашкивСуббота, 3 февраля 2024, 07:04
Этой ночью враг бил по энергообъектам: военные уничтожили 9 Шахедов из 14 
Сбитый "Шахед", фото из Telegram Сергея Наева

В ночь на 3 февраля противник атаковал 14-ю ударными БпЛА типа "Шахед-136/131". Военным удалось уничтожить 9 вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации военных, как и прошлой ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

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Мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

Оккупанты запускали беспилотники с нескольких направлений: Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.  

Также враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ, их не удалось сбить.

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Темы: войнаВоздушные силы ВСУбеспилотники
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