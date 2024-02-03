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В Кривом Роге из-за удара беспилотника обесточены две котельные и 7500 абонентов 

Алена ИвашкивСуббота, 3 февраля 2024, 07:54
В Кривом Роге из-за удара беспилотника обесточены две котельные и 7500 абонентов 
ПРАЦІВНИКИ НА ТЕРИТОРІЇ МАГІСТРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ, фото Новинарня

По состоянию на 07.00 обесточены 7500 абонентов в Металлургическом районе Кривого Рога. Также без электроснабжения осталось две котельные.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Детали: Обесточены котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали" - это Металлургический район. 

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Также обесточена часть Саксаганского и Долгинцевского района. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Кроме этого была обесточена линия городского трамвая. Сейчас движение трамвая и троллейбуса восстановлено.

Дополнено: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки на Криворожье возникло два пожара. Без света в районе осталось почти 15000 человек. 

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Две котельные Кривого Рога, которые обесточены, не обеспечивают теплом 43000 абонентов. 

Некоторые семьи остались без водоснабжения.

Темы: беспилотникиКривой Рог
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