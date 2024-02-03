Мэр Мелитополя: Россияне готовят программу массового заселения оккупированной Запорожской области

Россияне планируют осуществить массовое переселение в захваченную часть Запорожской области жителей РФ, Беларуси и Казахстана.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Враг утвердил новую программу, которая называется "Запорожская целина" - они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ, сейчас они ищут людей из разных уголков РФ, граждан Беларуси, Казахстана, чтобы они приезжали на временно оккупированную территорию".

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Детали: По словам Федорова, таким образом враг намерен решить две проблемы.

Прямая речь: "1) погасить то сопротивление, которое продолжает существовать во временной оккупации, сделать замену генофонда, замену населения.

2) у них огромный дефицит кадров на временно оккупированной территории, потому что наши жители не соглашаются массово сотрудничать с врагом, у них дефицит 1:4 врачей, у них дефицит строителей.

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Поэтому они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в наши захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы".