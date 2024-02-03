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Сырский: На Купянском направлении тяжелые бои, россияне подтягивают резервы

Катерина ТищенкоСуббота, 3 февраля 2024, 18:16
Сырский: На Купянском направлении тяжелые бои, россияне подтягивают резервы
Александр Сырский (слева) во время поездки на Купянское направление, фото из его Telegram

На Купянском направлении на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности и подтягивают новые резервы.

Источник: командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский в Telegram

Дословно: ""Совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые ведут оборону на Купянском направлении.

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Оперативная обстановка остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы".

Больше деталей: Командующий добавил, что заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления и провел оперативные совещания, в ходе которых "были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов ведения разведки".

Также "с целью решения проблемных вопросов, которые критически важны для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств".

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Темы: война
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