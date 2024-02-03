Зеленский: Надо делать возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражения РФ

Президент Владимир Зеленский подчеркивает важность сохранения консолидации свободного мира и предоставления Украине возможностей наносить поражения России.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Помним: война начата Россией на украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость. И поэтому безусловно важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражения России. Другого Москва не понимает".

Детали: Зеленский отметил, что продолжается работа с командами европейских государств по усилению Украины, новых оборонных пакетов, новых решений по безопасности.

"Продолжаем работать с партнерами и по новым санкциям против России, и по блокированию российских схем обхода санкций. И максимально активно – по конфискации российских активов, которые были рассредоточены в различных юрисдикциях. Я благодарен всем, кто помогает нам в работе по конфискации российских активов", – сказал президент.