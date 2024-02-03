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Оккупанты заявили об обстреле пекарни в Лисичанске и более 20 погибших

Катерина ТищенкоСуббота, 3 февраля 2024, 23:47
Оккупанты заявили об обстреле пекарни в Лисичанске и более 20 погибших
разрушенное здание в Лисичанске, в обстреле которого РФ обвиняет Украину, скриншот видео МЧС РФ

Оккупанты в субботу заявили об обстреле пекарни в захваченном РФ Лисичанске Луганской области якобы со стороны ВСУ и гибели 28 "мирных жителей".

Источник: назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник, российское агентство РИА Новости, МЧС РФ

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Детали: Пасечник заявил, что ВСУ якобы обстреляли пекарню, и под завалами могут находиться люди.

МЧС РФ заявило, что якобы из-за обстрела украинскими ВС в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали "мирные жители".

Как заявили РИА Новости в военной комендатуре, вследствие удара по пекарне в Лисичанске погибли 7 человек, 10 человек получили ранения, а под завалами могут оставаться 23 человека. 

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Обновлено: Позже оккупанты заявили о 20 погибших. Разбор завалов продолжается.

4 февраля после завершения разбора завалов россияне заявили о 28 погибших.

Украинская сторона не комментировала происшествие.

Темы: ЛисичанскЛуганская областьоккупациявойна
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