На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 30 вражеских атак – сводка

Россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, за прошедшие сутки защитники на Авдеевском направлении отбили наибольшее количество вражеских атак – 30, всего произошло 66 боевых столкновений.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

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В общем, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, осуществили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиационным ударам подверглись: Бударки, Колодязное, Григорьевка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Терны, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 5 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника неподалеку Богдановки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага у Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

Вместе с тем, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59, 10 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 3 разведывательных БпЛА врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.