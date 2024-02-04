В России пропал вертолет МЧС Ми-8
Воскресенье, 4 февраля 2024, 21:48
Вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в воскресенье в районе села Деревянное в Прионежском районе Карелии.
Детали: Как сообщили в министерстве, в ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту 3 члена экипажа.
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Организованы поисково-спасательные работы.
"В готовности самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту", - добавили в российском МЧС.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает.
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