Если США уменьшат помощь Украине, "будет новый геополитический расклад" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад".

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Тg1

Прямая речь: "Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины - ред.) останется такой же".

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Детали: Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.

Прямая речь: "В Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину.

Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад.

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Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится".

Напомним: