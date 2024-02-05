Если США уменьшат помощь Украине, "будет новый геополитический расклад" – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад".
Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Тg1
Прямая речь: "Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины - ред.) останется такой же".
Детали: Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.
Прямая речь: "В Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину.
Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад.
Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится".
Напомним:
- Майк Джонсон на пресс-конференции 30 января отрицал, что его позиция по договоренности о защите границы с Мексикой, которую республиканцы связали с дополнительным финансированием для Украины, ставит целью помочь Дональду Трампу победить на выборах.
- Перед этим он заявил, что законопроект Сената по границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.
- Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.
- Из-за споров о том, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.
- В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.