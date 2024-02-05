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Если США уменьшат помощь Украине, "будет новый геополитический расклад" – Зеленский

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 00:36
Если США уменьшат помощь Украине, будет новый геополитический расклад – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад".

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Тg1

Прямая речь: "Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины - ред.) останется такой же".

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Детали: Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.

Прямая речь: "В Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину.

Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад.

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Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится".

Напомним:

  • Майк Джонсон на пресс-конференции 30 января отрицал, что его позиция по договоренности о защите границы с Мексикой, которую республиканцы связали с дополнительным финансированием для Украины, ставит целью помочь Дональду Трампу победить на выборах.
  • Перед этим он заявил, что законопроект Сената по границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.
  • Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.
  • Из-за споров о том, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.
  • В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Темы: Зеленскийпомощь УкраинеСШАвойна
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