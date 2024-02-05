Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По 9 громадам Сумщины враг бил из минометов и артиллерии, сбрасывал мины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 05:28
По 9 громадам Сумщины враг бил из минометов и артиллерии, сбрасывал мины
разрушения на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумской области, в частности атаковали 9 общин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 97 взрывов из минометов, артиллерии, авиации и с БпЛА (FPV-дрон).

Реклама:

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

По Краснопольской громаде осуществлены минометные обстрелы (35 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), артобстрелы (20 взрывов).

По Хотинской общине враг бил из минометов, 7 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

В Юнаковской общине зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон) - 1 взрыв.

На территорию Свесской громады россияне сбросили 1 мину.

По Белопольской общине враг ударил из минометов, 16 взрывов.

По Эсманьской громаде были минометные обстрелы, 6 взрывов.

Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел, 1 взрыв.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 2 взрыва.

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 4 мины.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Сумская область
Бойцы остановили российскую ДРГ на Сумщине
Россияне ударили по 5 громадам Сумщины
На Сумщине запретили движение возле границы, где ранее российская ДРГ убила людей
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: