По 9 громадам Сумщины враг бил из минометов и артиллерии, сбрасывал мины
В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумской области, в частности атаковали 9 общин.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксировано 97 взрывов из минометов, артиллерии, авиации и с БпЛА (FPV-дрон).
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
По Краснопольской громаде осуществлены минометные обстрелы (35 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), артобстрелы (20 взрывов).
По Хотинской общине враг бил из минометов, 7 взрывов.
В Юнаковской общине зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон) - 1 взрыв.
На территорию Свесской громады россияне сбросили 1 мину.
По Белопольской общине враг ударил из минометов, 16 взрывов.
По Эсманьской громаде были минометные обстрелы, 6 взрывов.
Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел, 1 взрыв.
В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 2 взрыва.
На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 4 мины.