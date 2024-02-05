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Россияне активизировались на Авдеевском направлении, здесь ВСУ за сутки отбили 44 атаки − Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 5 февраля 2024, 07:24
Россияне активизировались на Авдеевском направлении, здесь ВСУ за сутки отбили 44 атаки − Генштаб
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты пытались атаковать на 6 направлениях, активнее всего на Авдеевском, нанесли 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам; всего за сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 5 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Авиационным ударам подверглись: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Хатнее, Великий Бурлук, Каменка, Колодязное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области; Авдеевка, Новомихайловка, Екатериновка, Старомайорское Донецкой области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 3 атаки оккупантов возле населенных пунктов Богдановка и Клищеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать россиян неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 14 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов севернее Приютного и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки захватчики совершили 3 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьвойнаГенштаб
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