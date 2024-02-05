Зеленский внес в Раду продление мобилизации и военного положения

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Источник: карточки законопроектов 10456 и 10457 на сайте Рады

Детали: С 14 февраля срок всеобщей мобилизации и военного положения предлагается продлить на 90 суток, то есть до 14 мая.

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Справочно: Это будет уже десятое голосование ВР за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.