Действовали в 3 областях: СБУ сообщила, что обезвредила агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала в трех областях: среди задержанных − инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области.

Источник: СБУ

Дословно служба: "Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, которые действовали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

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Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях".

Фото СБУ

Детали: Сообщается, что фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Кроме того, приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и помогали корректировать новые ракетные атаки россиян.

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Фото СБУ

Отмечается, что для конспирации злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" одному куратору − кадровому сотруднику ФСБ. СБУ подчеркивает, что его установочные данные уже известны силовикам.

Среди задержанных − чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области, экс-глава местного коммунального предприятия, жительница Краматорска, инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья и чиновник транспортной компании из Одесской области.

Фото СБУ

По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов был активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах.

Для коммуникации с агентами российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которых удаляли всю прочитанную переписку.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение, подытожили в СБУ.