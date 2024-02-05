Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Действовали в 3 областях: СБУ сообщила, что обезвредила агентурную сеть ФСБ

Ирина БалачукПонедельник, 5 февраля 2024, 11:11
Действовали в 3 областях: СБУ сообщила, что обезвредила агентурную сеть ФСБ
ФОТО СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала в трех областях: среди задержанных − инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области.

Источник: СБУ

Дословно служба: "Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, которые действовали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

Реклама:

Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях". 

 
Фото СБУ

Детали: Сообщается, что фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Кроме того, приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и помогали корректировать новые ракетные атаки россиян.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото СБУ

Отмечается, что для конспирации злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" одному куратору − кадровому сотруднику ФСБ. СБУ подчеркивает, что его установочные данные уже известны силовикам.

Среди задержанных − чиновница отдела одного из горсоветов Донецкой области, экс-глава местного коммунального предприятия, жительница Краматорска, инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья и чиновник транспортной компании из Одесской области. 

 
Фото СБУ

По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов был активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах.

Для коммуникации с агентами российский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которых удаляли всю прочитанную переписку.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение, подытожили в СБУ.

Темы: СБУФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

СБУ
Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - источник
Пророссийского блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Били и выводили на расстрел: СБУ установила 4 оккупантов, причастных к пыткам на Киевщине
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: