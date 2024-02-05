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В Грузии заявили об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Украины в Воронеж

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 12:23
В Грузии заявили об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Украины в Воронеж
ФЛАГ ГРУЗИИ, ФОТО: PIXABAY

Служба безопасности Грузии сообщила, что задержала груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы, часть из них должны были доставить в Воронеж.

Источник: Служба безопасности Грузии

Детали: Служба безопасности Грузии сообщает, что речь идет о шести взрывных устройствах, спрятанных в машине.

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По данным спецслужбы, их привезли из Одессы, через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января через пункт пропуска "Сарфи" в микроавтобусе, владельцем которого является гражданин Украины. Спецслужба считает, что взрывчатку планировалось вывезти в Россию, а именно в Воронеж, через КПП "Дарьял".

Дословно: "Позже по просьбе заказчика решение было изменено и фигуранты пытались вывезти за пределы страны из указанного пункта один из контейнеров, в котором были размещены три взрывных устройства. А второй контейнер с тремя взрывными устройствами оставили в Тбилиси".

Больше деталей: Сообщается, что процесс остановили в момент, когда взрывчатка должна была пересечь грузино-российскую границу.

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Спецслужба считает, что к ввозу взрывных устройств на территорию Грузии, их перемещению по всей территории причастны 7 человек из Грузии, 3 из Украины и 2 из Армении. 

Процесс, по данным спецслужбы, организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми. 

Следствие считает, что о заложенной взрывчатке знал только Шарашидзе. Сообщается, что он активно отслеживал перемещение взрывных устройств из-за пределов Грузии. 

Дословно: "Установлено, что взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку военного назначения С-4, которая активируется с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Также в контейнеры поместили 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства было установлено одинаковое количество электронных таймеров срабатывания, в которых уже было запрограммировано время срабатывания.

В результате первичного изучения изъятых устройств было установлено, что все шесть устройств изготовлены специалистами высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения".

Темы: ГрузиявзрывРосcияграница
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