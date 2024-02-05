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Россияне накрыли огнем центр Херсона: 4 погибших и раненый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 13:17
Россияне накрыли огнем центр Херсона: 4 погибших и раненый
фото Херсонской облпрокуратуры

В результате российского обстрела центра города Херсона погибли по меньшей мере четыре человека, еще один получил ранения.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 

Прямая речь Мрочко: "После 12.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега.

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В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин. Информация уточняется".

Детали: Он добавил, что в результате обстрела также один человек получил ранения. Ему оказывается медицинская помощь.

Прокудин уточнил, что в центре города оккупанты обстреляли легковой автомобиль, в результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.

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Также из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его со взрывной травмой доставили в больницу.

Обновлено: Прокудин сообщил, что россияне продолжают крыть огнем центр Херсона. Из-за артиллерийского удара несовместимые с жизнью травмы получила 66-летняя женщина. На момент обстрела она находилась на улице.

Мрочко сообщил о четвертом погибшем: несовместимые с жизнью травмы получил мужчина 60-ти лет.

Темы: Херсонобстрелжертвывоенные преступления
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