Россияне накрыли огнем центр Херсона: 4 погибших и раненый
В результате российского обстрела центра города Херсона погибли по меньшей мере четыре человека, еще один получил ранения.
Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь Мрочко: "После 12.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега.
В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин. Информация уточняется".
Детали: Он добавил, что в результате обстрела также один человек получил ранения. Ему оказывается медицинская помощь.
Прокудин уточнил, что в центре города оккупанты обстреляли легковой автомобиль, в результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.
Также из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его со взрывной травмой доставили в больницу.
Обновлено: Прокудин сообщил, что россияне продолжают крыть огнем центр Херсона. Из-за артиллерийского удара несовместимые с жизнью травмы получила 66-летняя женщина. На момент обстрела она находилась на улице.
Мрочко сообщил о четвертом погибшем: несовместимые с жизнью травмы получил мужчина 60-ти лет.
Наслідки обстрілу Херсона pic.twitter.com/xTApgu2FUW— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 5, 2024