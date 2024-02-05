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В Польше возьмутся за масло и сахар из Украины: введение НДС и ограничение ввоза

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 15:23
В Польше возьмутся за масло и сахар из Украины: введение НДС и ограничение ввоза
Фото: Getty Images

Заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак объявил, что будет ходатайствовать о минимум 8% НДС на украинское масло и об ограничении ввоза сахара в Польшу уже на этой неделе.

Источник: заявление Колодзейчака TVP Info, передает "Европейская правда" со ссылкой Polskie Radio

Прямая речь: "Мы анализируем то, что происходит. В Министерстве сельского хозяйства не было соответствующего подразделения, которое бы анализировало на постоянной основе, сколько и каких товаров поступало в Польшу. Сегодня мы анализируем это раз в неделю, поступают полные данные, например, сколько замороженной малины поступило в этом году", - сказал Колодзейчак.

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Детали: По его словам, в этом году из Украины уже поступили несколько сотен тонн замороженной малины.

"Фактурная цена замороженной малины составляет 1 евро 15 центов, что менее 5 злотых. В Польше за такую сумму невыгодно выращивать сырые овощи. Я на это не согласен, мы строим польское производство и ограничиваем импорт", - отметил заместитель министра.

Он добавил, что планирует ходатайствовать о введении НДС хотя бы на 8% на масло, которое может поступать из Украины в Польшу.

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"Почему это должна быть ставка 0%, которая предназначена для польских производителей и польских потребителей, чтобы производство здесь было прибыльным?", – сказал Колодзейчак.

Заместитель министра анонсировал, что также будет агитировать за ограничение на импорт украинского сахара.

"Могу вас заверить, что, скорее всего, на этой неделе я выскажусь за введение ограничений на импорт сахара в Польшу", – добавил он.

Что предшествовало:

  • В воскресенье утром министр сельского хозяйства Чеслав Секерский посетил польско-украинские пункты пропуска Корчова и Медика. Он заявил, что проверка на границе выявила чрезмерный импорт агропродукции из Украины.
  • По его словам, проверки показали необходимость усиления ветеринарной инспекции и привлечения дополнительных ветеринаров.
  • Между тем, польские фермеры недовольны предложением Еврокомиссии еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС. Они планируют новую блокаду границы 9 февраля.

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Темы: ПольшаУкраинасельское хозяйство
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