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Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 15:28
Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО
ВИКТОР ОРБАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Депутаты венгерского премьер-министра Виктора Орбана бойкотировали парламентское заседание по вступлению Швеции в НАТО, что приведет к дальнейшему торможению присоединения страны к Альянсу.

Источник: агентство Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Члены партии Орбана "Фидес" не пришли на заседание в понедельник, которое венгерская оппозиция созвала для ратификации вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора.

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Следующая возможность ратификации будет 26 февраля, когда парламент Венгрии вернется после зимних каникул.

Венгрия – единственная страна НАТО, которая не ратифицировала заявку Стокгольма.

Премьер Орбан говорит, что его правительство поддерживает вступление Швеции, но соответствующий законопроект застрял в парламенте с середины 2022 года.

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Законодатели венгерской правящей партии, которые находятся под жестким контролем Орбана, пообещали отложить ратификацию до визита премьер-министра Швеции в Будапешт, который они считают необходимым для того, чтобы загладить вину Стокгольма за якобы критику относительно отступления Венгрии от демократии.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, шведский премьер-министр приедет в Будапешт", – заявил "Фидес".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе заявил, что предпочитает приехать в Венгрию только после того, как парламент в Будапеште примет решение о ратификации шведского членства.

Темы: ОрбанНАТОШвецияВенгрия
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