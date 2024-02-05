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Нидерланды увеличили до 24 количество F-16 для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 16:18

Министерство обороны Нидерландов готовит еще 6 истребителей F-16, которые будут доставлены в Украину. Таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.

Источник: министр обороны страны Кайса Оллонгрен в своем Twitter (Х) в понедельник, пишет "Европейская правда"

Детали: "Преимущество Украины в воздухе необходимо для противодействия российской агрессии", – пояснила Оллонгрен.

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Министерство обороны Нидерландов в отдельном сообщении отметило, что страна прекратила обсуждение возможной продажи 6 истребителей F-16 с компанией Draken International. Обе стороны пришли к выводу, что продажа и поставки этих F-16 не состоятся в краткосрочной перспективе.

22 декабря глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна приняла решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16.

Также Нидерланды сообщили, что направят 18 истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов.

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На вооружении Нидерландов находятся 42 самолета F-16, однако больше они не нужны, поскольку страна переходит на более современные F-35.

В интервью "ЕП" Кайса Оллонгрен называла 2024 год реальным сроком передачи истребителей в Украину.

Она отметила, что страна передаст Украине почти все истребители F-16 – за исключением тех, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

Темы: НидерландыУкраинаистребители
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