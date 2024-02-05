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Трамп призывает Сенат не голосовать за компромисс с деньгами для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 19:55
Трамп призывает Сенат не голосовать за компромисс с деньгами для Украины
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Сенат не голосовать за компромиссное соглашение по регулированию миграции, которое предусматривает дополнительные средства для Украины.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению экс-президента США, "только дурак или радикальный левый демократ проголосует за ужасный законопроект о границе".

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"Этот законопроект является прекрасным подарком для демократов и предсмертным желанием для Республиканской партии... Не будьте ТУПЫМИ!!! Нам нужен отдельный законопроект о границе и иммиграции", – написал он.

Напомним: Накануне Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

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Президент США Джо Байден в свою очередь призвал как можно скорее принять представленный в Сенате законопроект.

Темы: ТрампСШАУкраинаденьги
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