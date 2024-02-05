В Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду

В соцсетях распространили видео собрания полицейских на Днепропетровщине, где на повышенных тонах обсуждают якобы перевод работников спецподразделений полиции в штурмовую бригаду МВД "Лють". В Нацполиции пообещали выяснить все обстоятельства и принять соответствующие решения.

Источник: "Громадське", заместитель главы Национальной полиции Украины - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в Facebook

Детали: Ресурсы, которые вечером 4 февраля распространили видео с собрания полицейских, отмечают, что на собрании речь шла о переводе правоохранителей в штурмовую бригаду "Лють", на что те были не согласны.

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"Вы входите в Силы обороны? Полицейский что, принимает решение - здесь хочу, здесь не хочу? Здесь буду защищать, здесь не буду защищать?" - говорит на видео полицейский, который обращается к остальным коллегам.

А ему ответили, чтобы тот "показал собственным примером": "Как оно нас касается, боевое распоряжение?".

"Ты вспомни подразделение, из которого приехал. Ты гнида с Майдана", - заявили полицейские спикеру. На что тот ответил: "Я гнида с Майдана, а ты гнида откуда?".

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На другом видео один из полицейских говорит: "Сколько с Майдана пацанов погибло? Ты не скажешь им, что они не герои? 18-летние мальчики, которых убивали там, которые были срочниками, которых гранатами забрасывали возле Верховной Рады".

Спикер напомнил о 107 погибших - вероятно, речь идет об участниках Революции достоинства, погибших во время расстрелов на Майдане и относящихся к "Небесной сотне".

На что ему в ответ кричали: "А что, со стороны милиции меньше? Спроси у Верховной Рады".

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что полицейские с первого дня полномасштабного вторжения стали на защиту Украины. А спецназовцы различных подразделений с 2022 года стали полноценными комбатантами, когда была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють".

Прямая речь: "В конце второго года полномасштабной агрессии врага, логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские, которые могут и умеют профессионально защищать Родину, не были рассредоточены для выполнения боевых распоряжений, а централизованно входили в состав бригады "Лють". Именно поэтому, кроме постоянного набора в штурмовую бригаду, происходит реорганизация структурных подразделений Нацполиции, чтобы создать наиболее эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны Украины".

Фацевич добавил, что кто хочет воевать - идет на фронт, а для остальных "есть также немало полицейских задач". Он отметил, что руководство Нацполиции выяснит все обстоятельства на видео о полке особого назначения в Днепре и "примет соответствующие решения".