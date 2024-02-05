KyivPost опубликовало видео, где бойцы ГУР задерживают вагнеровцев в Судане

Издание KyivPost опубликовало видео, где бойцы ГУР взяли в плен "вагнеровцев" в Судане.

Источник: KyivPost со ссылкой на собственные источники.

Детали: Издание распространило видео, как бойцы спецподразделения "Тимур" осматривают военный транспорт с телами убитых российских наемников. Машина имеет следы обстрелов.

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Также на видео один из бойцов ГУР МО допрашивает наемника. Пленный признался, что входит в состав группы из ста человек наемников "ЧВК Вагнер". Их задачей было свержение тамошнего правительства.

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Также спецназовцы взяли в плен двух африканских заключенных, которые, вероятно, тоже были бойцами Вагнера и вербовали местное суданское население.