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Этой ночью оккупанты разрушили трехэтажный отель на Харьковщине: под завалами человек

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 03:08
Этой ночью оккупанты разрушили трехэтажный отель на Харьковщине: под завалами человек
Фото иллюстративное с Telegram Синегубова

В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района в Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, разрушен трехэтажный отель. 

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По предварительной информации, под завалами находится человек. 

Трех человек удалось спасти: двух женщин и мужчину. 

Также горит фасад магазина.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжается ликвидация последствий ударов.

Темы: Харьковская областьвойна
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