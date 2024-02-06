Этой ночью оккупанты разрушили трехэтажный отель на Харьковщине: под завалами человек

В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района в Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, разрушен трехэтажный отель.

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По предварительной информации, под завалами находится человек.

Трех человек удалось спасти: двух женщин и мужчину.

Также горит фасад магазина.

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Продолжается ликвидация последствий ударов.