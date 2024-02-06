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Россиянин Чуркин, которого хочет экстрадировать Украина, попросил в Аргентине политическое убежище

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 05:01
Россиянин Чуркин, которого хочет экстрадировать Украина, попросил в Аргентине политическое убежище
Городской голова Львова Андрей Садовый и эксвладелец ООО "ЛАЗ" Игорь Чуркин, фото Антикор

Россиянин, эксвладелец ООО "Львовские автобусные заводы" Игорь Чуркин, ожидающий суда в Аргентине для выдачи Украине, просит о предоставлении ему политического убежища.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Защита россиянина Чуркина, который ждет суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища.

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Дословно: "Вероятность экстрадиции россиянина Чуркина из Аргентины в Украину крайне мала, суд по этому вопросу автоматически приостановлен из-за поданного запроса на политическое убежище, который может рассматриваться несколько лет. Чуркин также запросил гражданство Аргентины, поскольку в этой стране родилась его дочь".

Предыстория: 

  • 1 февраля в Аргентине по материалам, которые предоставило ГБР был задержан сын российского олигарха Игоря Чуркина. Чуркин был владельцем ООО "Львовские автобусные заводы". В 2022 году он взял кредит в госбанке под залог этого бизнеса, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге.
  • Российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком.  Подконтрольный олигарху руководитель предприятия, под контролем сына олигарха, подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка.
  • Гражданину РФ сообщено о подозрении по статье 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сочетании с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

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Темы: РосcияолигархиГБР
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