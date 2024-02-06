Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне давят на нескольких участках фронта, за сутки было 126 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 6 февраля 2024, 07:25
Россияне давят на нескольких участках фронта, за сутки было 126 боестолкновений − Генштаб
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские войска активно атакуют на Авдеевском, Марьинском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях − за сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Григорьевка, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где россияне пытались прорвать оборону украинских войск.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении украинские воины отбили 20 атак врага неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 29 атак оккупантов в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 26 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки россиян в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки россияне совершили 3 безуспешные штурмовые действия.

В то же время, подразделения ракетных войск за прошедшие сутки нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов оккупантов.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьХерсонская областьГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Донецкая область
Россияне давят на 7 направлениях, за сутки ВСУ отбили почти сотню атак − Генштаб
Россияне за сутки убили одного гражданского, еще 5 ранены
Россияне активизировались на Авдеевском направлении, здесь ВСУ за сутки отбили 44 атаки − Генштаб
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: