Россияне давят на нескольких участках фронта, за сутки было 126 боестолкновений − Генштаб

Российские войска активно атакуют на Авдеевском, Марьинском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях − за сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Григорьевка, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где россияне пытались прорвать оборону украинских войск.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 20 атак врага неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 29 атак оккупантов в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 26 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки россиян в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки россияне совершили 3 безуспешные штурмовые действия.

В то же время, подразделения ракетных войск за прошедшие сутки нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов оккупантов.