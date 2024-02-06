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Среди сотрудников спецслужб Украины обнаружили российских шпионов - СБУ

Евгений КизиловВторник, 6 февраля 2024, 09:45
Среди сотрудников спецслужб Украины обнаружили российских шпионов - СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Сообщается, что нейтрализовали "мощную агентурную сеть" военной контрразведки ФСБ, которая действовала в Украине. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников враждебной группы. Среди них - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

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Фото: СБУ

Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором - сотрудником ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.

 
Фото: СБУ

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года - и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

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Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

 
Фото: СБУ

Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону. Он передавал разведданные через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы.

Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

 
Фото: СБУ

Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.

 
Фото: СБУ

По данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, используя в том числе угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждое выполненное задание злоумышленники получали средства от РФ.

Сейчас пятерым участникам российской агентурной сети сообщено о подозрении в государственной измене. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: шпионажРосcияСБУ
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