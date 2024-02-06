В Bihus.Info заявили, что слежка за ними продолжилась

Журналисты Bihus.Info продолжали фиксировать неизвестных лиц, которые следили за ними, во время подготовки материала о прослушивании команды работниками Службы безопасности Украины.

Источник: редактор и журналистка проекта Bihus.Info Алиса Юрченко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы продолжали замечать шпионов под офисом. То есть типичные топтуны, которые ходили вокруг офисного здания. Когда мы их спрашивали, что они там делают, они не могли четко ответить на вопрос, почему они заблудились и просто наматывают круги вокруг офиса. Опять же, машины с фейковыми номерными знаками, все это продолжалось. Возможно, предыдущие пару дней меньше, но до того, пока еще не было понятно, что мы точно выходим с этим материалом, то было активно, да".

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Детали: Комментируя установленные в ходе расследования факты слежки за редакцией, она говорит, что это грандиозное нарушение прав человека и вмешательство в частную жизнь и давление на редакцию. Впрочем, кто именно является заказчиком этого дела, в команде пока сказать не могут.

Что предшествовало:

16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения относительно своего департамента и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".