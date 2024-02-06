Главный дипломат ЕС прибыл в Киев

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Вернулся в Киев с четвертым визитом с начала полномасштабного вторжения России. Я здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза – в военной сфере, в финансовой сфере с новым украинским фондом, а также на пути реформ в ЕС".

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Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion.



Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine - on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2024

Во внешнеполитической службе ЕС уточнили, что визит Борреля в Украину продлится два дня – 6 и 7 февраля.

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"Во время своего визита высокий представитель ЕС Жозеп Боррель встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым, а также выступит перед депутатами в Верховной Раде", – говорится в сообщении службы.

Боррель также посетит Консультативную миссию ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (КМЕС).

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