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Главный дипломат ЕС прибыл в Киев

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 11:59
Главный дипломат ЕС прибыл в Киев
Жозеп Боррель, фото: соцсеть Х

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Вернулся в Киев с четвертым визитом с начала полномасштабного вторжения России. Я здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза – в военной сфере, в финансовой сфере с новым украинским фондом, а также на пути реформ в ЕС".

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Во внешнеполитической службе ЕС уточнили, что визит Борреля в Украину продлится два дня – 6 и 7 февраля.

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"Во время своего визита высокий представитель ЕС Жозеп Боррель встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым, а также выступит перед депутатами в Верховной Раде", – говорится в сообщении службы.

Боррель также посетит Консультативную миссию ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (КМЕС).

Что предшествовало:

  • Жозеп Боррель во время визита в Польшу 5 февраля подтвердил, что дальше отправляется в Украину.
  • Он также подчеркнул, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.
  • В Варшаве у Борреля были запланированы двусторонние встречи с главой МИД Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".

Темы: ЕСУкраина
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