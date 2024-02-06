На Житомирщине 7 человек отравились угарным газом и погибли

Семь человек погибли от отравления угарным газом в частном жилом доме в Житомирской области.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Детали: Трагедия произошла в с. Большие Низгорцы Бердичевского района. По предварительным данным, утечка угарного газа произошла из-за неисправности газового отопления в частном жилом доме.

Реклама:

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Спасатели напоминают, что угарный газ - одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами.

Он бесцветный, абсолютно неощутимый и очень опасен для здоровья и жизни человека. Способен привести к беде за считанные минуты.

ВИДЕО ДНЯ

Граждан призывают соблюдать правила безопасности.