Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Парламент утвердил указ президента (#10456) о продлении действия военного положения.

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"За" - 335. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года".

Детали: Железняк отметил, что это было уже десятое голосование Рады за военное положение.

Далее - подписание президентом.

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Также Рада 323 голосами утвердила указ главы государства (#10457) о продлении мобилизации. На такой же срок - 90 дней.