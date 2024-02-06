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Россия увидела саботаж своих "выборов" в странах Балтии и прибегла к угрозам

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 15:58
Россия увидела саботаж своих выборов в странах Балтии и прибегла к угрозам
Министерство иностранных дел России. Фото: Getty Images

В Министерство иностранных дел России вызвали временных поверенных в делах государств Балтии в Москве, которым высказали угрозы в связи с предстоящими "выборами" президента РФ.

Источник: сообщение МИД РФ, цитирует "Европейская правда"

Детали: Дипломатов вызвали 6 февраля в связи с "отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны гарантировать безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте этого года".

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В МИД РФ требуют, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли "все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей", а также для сотрудников посольств РФ в период голосования.

В министерстве пригрозили "серьезным протестом" российских граждан в этих странах, если им создадут "трудности" во время проведения выборов.

Дословно МИД РФ: "В случае продолжения саботажа будем действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Балтии за такую позицию".

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Предыстория:

  • Министерство иностранных дел Эстонии позволило России открыть на своей территории только один участок на так называемых "президентских выборах" в марте 2024 года – в российском посольстве в Таллинне.
  • В прошлом году главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил планы России проводить выборы президента РФ 15-17 марта 2024 года, в том числе на оккупированных территориях Украины.

Темы: РосcияЛитваЛатвияЭстония
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