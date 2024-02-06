Оккупанты вели штурмовые действия возле Роботиного и Авдеевки - Генштаб

В течение суток на фронте произошло 81 боевое столкновение, россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов с РСЗО.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 6 февраля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника".

Детали: На Лиманском направлении военные отразили 14 атак возле Белогоровки Луганской области; Тернов, севернее Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны находилось 8 атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и 8 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении Силами обороны наши защитники отбили 4 атаки возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

На Купянском и Шахтерском направлениях враг штурмовых действий не вел.