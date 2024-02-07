Россия нанесла ракетный удар: по всей стране звучала тревога
В ночь на 7 февраля в части страны объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В ряде регионов раздавались взрывы. Опасность продолжалась почти 3 часа.
Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ЗСУ
Детали: Тревога объявлена в восточных и южных областях.
В Воздушных силах добавили, что ракетная опасность объявлена из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Дословно: "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!"
Дополнено: В 5:55 воздушную тревогу объявили в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях, в Киеве и области.
Кроме этого, на юге страны зафиксирована группа ударных беспилотников.
В 6:00 тревога распространилась на всю страну, кроме Закарпатской области.
В 6:15 Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет в Киевской области, курсом на юго-запад.
Еще две группы вдоль границ Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад.
Кроме этого, новая группа ракет в Сумской области, курсом на Полтавщину.
В 6.22 стало известно, что несколько групп ракет на юге Киевщины, двигаются курсом в Винницкую область.
Группа ракет в Кировоградской области движется на северо-запад. Ракета в Сумской области курсом на Черниговщину.
В 6.30 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра.
В 6:38 военные сообщили, что крылатые ракеты облетают Винницу и двигаются в направлении Хмельнитчины.
В 6.44 стало известно, что крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях.
В 6:51 крылатые ракеты из Хмельнитчины вошли в Тернопольскую область.
В 7.08 ВС сообщили, что крылатая ракета во Львовской области двигается в сторону границы с Польшей.
В 7:45 Воздушные силы сообщили, что несколько групп ракет движутся вдоль границы Черниговской, Полтавской областей, курсом на юго-запад.
Позже ВС отметили, что одна группа ракет изменила курс и движется на Киев, а остальные группы продолжают движение юго-западным курсом.
"Ракеты в районе Борисполя! Группа ракет на Киев по руслу Днепра с юга!", − отметили в ВС.
В 8:49 тревоги начали отменять.
Предыстория:
- В ночь на 7 февраля в Воздушные силы сообщили о взлете нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья, что в Мурманской области России.