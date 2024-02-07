Россия нанесла ракетный удар: по всей стране звучала тревога

Люди в укрытии, фото Getty Images

В ночь на 7 февраля в части страны объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. В ряде регионов раздавались взрывы. Опасность продолжалась почти 3 часа.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ЗСУ

Детали: Тревога объявлена в восточных и южных областях.

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В Воздушных силах добавили, что ракетная опасность объявлена из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Скриншот alerts.in.ua в 5.20

Дословно: "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно!"

Дополнено: В 5:55 воздушную тревогу объявили в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях, в Киеве и области.

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Кроме этого, на юге страны зафиксирована группа ударных беспилотников.

Скриншот alerts.in.ua в 5.58

В 6:00 тревога распространилась на всю страну, кроме Закарпатской области.

В 6:15 Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет в Киевской области, курсом на юго-запад.

Еще две группы вдоль границ Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад.

Кроме этого, новая группа ракет в Сумской области, курсом на Полтавщину.

В 6.22 стало известно, что несколько групп ракет на юге Киевщины, двигаются курсом в Винницкую область.

Группа ракет в Кировоградской области движется на северо-запад. Ракета в Сумской области курсом на Черниговщину.

В 6.30 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра.

В 6:38 военные сообщили, что крылатые ракеты облетают Винницу и двигаются в направлении Хмельнитчины.

В 6.44 стало известно, что крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях.

В 6:51 крылатые ракеты из Хмельнитчины вошли в Тернопольскую область.

В 7.08 ВС сообщили, что крылатая ракета во Львовской области двигается в сторону границы с Польшей.

В 7:45 Воздушные силы сообщили, что несколько групп ракет движутся вдоль границы Черниговской, Полтавской областей, курсом на юго-запад.

Позже ВС отметили, что одна группа ракет изменила курс и движется на Киев, а остальные группы продолжают движение юго-западным курсом.

"Ракеты в районе Борисполя! Группа ракет на Киев по руслу Днепра с юга!", − отметили в ВС.

В 8:49 тревоги начали отменять.

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