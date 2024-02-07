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В Киеве и области были слышны звуки взрывов

Алена ИвашкивСреда, 7 февраля 2024, 06:58
В Киеве и области были слышны звуки взрывов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С DEFENSE EXPRESS

Утром 7 февраля в Киеве и области были слышны звуки взрывов.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне", УП, КГВА

Дословно ПС: "Крылатые ракеты под Киевом, будет работа ПВО!"

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Детали: Журналисты "Суспільного" написали, что на Киевщине слышны звуки взрывов.

Корреспондент УП сообщил о взрывах в городе.

Дополнено в 7.15: мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает ПВО. Он попросил жителей города находиться в укрытиях.

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В 7.40 В Киеве снова были слышны взрывы. В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

Кличко также сообщил о повторном взрыве в столице: "Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!"

В 7:46 Воздушные силы сообщили о новой скоростной ракете на Киев.

По словам мэра, после взрыва в городе в Днепровский район столицы вызвали медиков, других деталей пока нет.

Темы: ракетный ударПВО
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