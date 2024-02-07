Россияне давят на 7 направлениях, за сутки ВСУ отбили почти сотню атак − Генштаб

Российские оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта, за минувшие сутки нанесли 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам; всего за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БпЛА.

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Авиационным ударам подверглись: Яблоновка Сумской области; Ветеринарное, Ахримовка, Малая Волчья, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Александрополь, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: На Лиманском направлении украинские воины отбили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григорьевки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 12 атак россиян у населенных пунктов Богдановка и Клищеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За минувшие сутки Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 20 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отражают штурмы оккупационных войск. За прошедшие сутки оккупанты совершили 2 безуспешных атаки.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетных комплексах захватчиков. Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам россиян.