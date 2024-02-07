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Утром 7 февраля Россия ударила по Украине 64 ракетами и дронами: ПВО уничтожила 44 цели

Валентина РоманенкоСреда, 7 февраля 2024, 10:04
Утром 7 февраля Россия ударила по Украине 64 ракетами и дронами: ПВО уничтожила 44 цели
фото полиции

Утром среды 7 февраля Россия ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Дословно: "В начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения - ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты".

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Детали: В целом Россия применила 64 средства воздушного нападения:

- 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (Чауда - Крым);

- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски - Энгельс, Каспийское море);

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- 4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков - Севастополь, Курск);

- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков - Новороссийск);

- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут - Крым, Воронежской обл. - РФ.);

- 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков - Белгородская обл. -РФ.).

Сообщается, что в результате боевой работы огневыми средствами Воздушных сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушные цели:

- 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 крылатые ракеты "Калибр";

- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В ВС отмечают, что в отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Темы: ракетный ударвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
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