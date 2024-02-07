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Украинцы больше всего доверяют ВСУ и спасателям – опрос

Алена МазуренкоСреда, 7 февраля 2024, 14:26
Украинцы больше всего доверяют ВСУ и спасателям – опрос
фото: ГСЧС

По результатам опроса, проведенного в январе 2024 года, украинцы больше всего среди государственных и общественных институтов доверяют Вооруженным силам Украины (95% украинцев).

Источник: результаты опроса Центра Разумкова

Детали: Также украинцы доверяют добровольческим отрядам (85%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (82%), Национальной гвардии (81%), волонтерским организациям (78%), Государственной пограничной службе (77%), Министерству обороны (69%), Службе безопасности Украины (68%), президенту (64%), церкви (61%), Национальной полиции (58%), общественным организациям (55%) и Национальному банку (53%).

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По результатам опроса, респонденты чаще доверяют, чем не доверяют руководителям города (поселка, села) в котором живут (соответственно 49% и 43%).

СМИ Украины доверяют - 47% респондентов, не доверяют - 43%, уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 42,5% и 31%).

Сообщается, что большинство респондентов выражают недоверие госаппарату (не доверяют 75%), политическим партиям (72%), Верховной Раде (70%), судам (судебной системе в целом) (68%), правительству Украины (64%), прокуратуре (60%), коммерческим банкам (53%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (51%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (51%).

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Опрос проводила соцслужба Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которую финансирует Агентство США по международному развитию (USAID) и осуществляет Pact в Украине.

Опрос проводился методом face-to-face только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не происходят боевые действия.

Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: опросВооруженные силы
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