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Опрос: украинцы все меньше верят в правильность пути страны

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 февраля 2024, 14:52
Опрос: украинцы все меньше верят в правильность пути страны
ФЛАГ УКРАИНЫ, ФОТО GETTY IMAGES

Доля украинцев, которые считают, что Украина движется в правильном направлении, продолжает уменьшаться.

Источник: результаты социологического опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года

Дословно: "После начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно возросла (с 20% в декабре 2021г. до 51% в сентябре-октябре 2022г., достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023г. (61%). 

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После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя. По данным последнего опроса, доли тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении (41%) и тех, кто придерживается мнения, что они развиваются в неправильном направлении (38%), статистически значимо не отличаются (21% не определились)".

Справочно: Согласно результатам опроса за декабрь, 45% украинцев считали, что события развивались в правильном направлении, 33% - что в неправильном, 21,5% - не определились.

Детали: Согласно результатам опроса за январь, чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации (по сравнению с началом 2023 года) в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 86%), экономическое положение страны (68%), уровень стабильности (64,5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (63,5%), уровень благосостояния их семьи (58%), отношение граждан к власти (53%). 61% опрошенных указывают на ухудшение ситуации в стране в целом.

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Также относительное большинство опрошенных констатируют ухудшение ситуации в таких сферах: отношение власти к гражданам (46%), оплата труда (43%).

Относительно соблюдения законности государственными служащими, то примерно равные доли опрошенных считают, что ситуация здесь ухудшилась (41,5%) и что она не изменилась (39%).

Чаще всего граждане считают, что ситуация за прошлый год не изменилась в сферах пенсионного обеспечения (55%), здравоохранения (52%), свободы слова (51%).

Относительное большинство опрошенных считает, что существенных изменений не произошло в уровне демократии в стране (49%), положении этнических и религиозных меньшинств (47,5%), социальной защите (социальные выплаты, пособия, субсидии и т.п.) (46%), в сфере соблюдения прав и свобод граждан (44%), в образовании (44%), в ситуации с преступностью (43%), в сфере межнациональных отношений в Украине (41%).

Положительные изменения, по мнению граждан, в наибольшей степени касаются обороноспособности страны (на ее улучшение указывают 51% опрошенных) и международного имиджа страны (50,5%)

Кроме того, согласно данным опроса, 33% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 42% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 9% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные - не определились).

Наиболее оптимистично украинцы оценивали перспективы преодоления проблем и трудностей в конце2022-начале 2023 года. (например, в феврале-марте 2023 – соответственно 49%, 36% и 3%). А оценки перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 года - соответственно 18%, 54% и 18%) были значительно более пессимистичными.

Опрос проводился методом face-to-face во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий и тех, где ведутся боевые действия. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. 

Применена стратифицированная многоступенчатая выборка с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе. 

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: опрос
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