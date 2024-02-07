ЕС даст Украине более миллиона боеприпасов в 2024 году - Боррель

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверяет, что ЕС предоставит Украине 1 миллион 155 тысяч боеприпасов до конца текущего года.

Источник: Боррель на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Наш оборонно-промышленный комплекс повышает свои возможности. Они повысились на 40% с начала года. И я могу быть уверенным, что до конца года общее количество поставленных боеприпасов в качестве пожертвований будет более 1 млн 155 тысяч. Это достаточно точное число", – сказал Боррель.

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Он также сообщил, что с января 2022 года Европейский Союз предоставил Украине поддержку примерно на более чем 88 млрд евро.

Ранее Боррель заявлял, что Европейский Союз сможет поставить Украине до марта лишь более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.

По данным Reuters от начала декабря, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона.