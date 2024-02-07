Толпа людей встречала работников ТЦК на Франковщине: пострадали две женщины и ребенок

В результате перекрытия дороги толпой из примерно 100 человек в Космаче Косовского района Ивано-Франковской области пострадали две женщины и 6-летняя девочка. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Источник: полиция Ивано-Франковской области в Facebook, местное издание "Фіртка", одна из пострадавших в Facebook, "Суспільне"

Детали: 6 февраля на линию "102" поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач.

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Полицейские, которые приехали на место, выяснили, что жители получили ложную информацию, которую распространили в локальных группах в социальной сети. Какую именно, не уточняется.

По данным полиции, в результате этого около сотни людей самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли столкновения, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Их доставили в местную больницу.

Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы и вскоре люди разошлись.

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Полиция ожидает результаты экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Как отметила одна из пострадавших Иванна Ванджурак на своей facebok-странице, она ехала в отделение "Новой почты" в Космач. С ней в машине находилась шестилетняя дочь.

По словам женщины, в центре, возле заправки, ее остановила толпа разъяренных женщин, некоторые были в состоянии алкогольного опьянения. У них были в руках палки, биты и различные металлические предметы.

Как рассказала Ванджурак, женщины спросили ее, кто она такая, куда едет и "чего ты приехала к нам в село?". Женщина объяснила, что едет с ребенком на почту, что она местная, из соседнего села. Люди с "наездом" сказали, чтобы Иванна показала свой телефон на предмет того, не снимала ли их. Потерпевшая все показала и ее отпустили.

Возвращаясь с почты этой же дорогой, женщины снова там стояли, но уже были "еще более разъяренные". Ванджурак увидела, как все эти люди просто идут на ее машину. Она успела запереть дверь и открыть окно. Несколько человек начали ее снова спрашивать, кто она такая. "Назвали меня "наводчицей военкома". Думали, что я "сдаю" их мужчин", - пишет Иванна Ванджурак.

Обновлено: Позже ситуацию прокомментировал председатель Космацкой общины Дмитрий Мохначук. Он рассказал, что вместе с полицией уговаривал людей разойтись.

Прямая речь: "Мы их уговорили, и люди разошлись. У них - одно требование, они очень "воюют" против работников ТЦК и СП...

Это кто-то в группу в соцсети написал, что едут много машин ТЦК и СП, чтобы забрать людей. Они сами организовались. Женщины перекрыли дороги и проверяли машины".