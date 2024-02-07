В Хмельницкой области врач ВЛК требовал у больного военного взятку за признание негодности

В Хмельницкой области врач военно-врачебной комиссии требовал у больного военного 5 тысяч долларов взятки за подтверждение его непригодности к службе.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным прокуратуры, врач точно знал, что у военнослужащего есть медицинское заболевание, являющееся основанием для признания его непригодным к военной службе

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Впрочем, за то, что ВЛК сочтет его непригодным, исключив из военного учета и уволив из Вооруженных сил Украины, врач требовал взятку в размере 5 тысяч долларов.

Фото - Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Фото - Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

За это он обещал оформить нужные медицинские справки и повлиять на коллег, чтобы они приняли положительное решение.

Дословно: "Задержан врач в военном госпитале на Хмельнитчине во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1800 долларов США. Первую часть он получил в качестве аванса накануне.

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В настоящее время ему избрана мера пресечения и отстранена от должности. Проверяется причастность к совершенному другим лицам".