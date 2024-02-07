Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Хмельницкой области врач ВЛК требовал у больного военного взятку за признание негодности

Татьяна ОлейникСреда, 7 февраля 2024, 19:51
В Хмельницкой области врач ВЛК требовал у больного военного взятку за признание негодности
Фото - Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

В Хмельницкой области врач военно-врачебной комиссии требовал у больного военного 5 тысяч долларов взятки за подтверждение его непригодности к службе.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным прокуратуры, врач точно знал, что у военнослужащего есть медицинское заболевание, являющееся основанием для признания его непригодным к военной службе

Реклама:

Впрочем, за то, что ВЛК сочтет его непригодным, исключив из военного учета и уволив из Вооруженных сил Украины, врач требовал взятку в размере 5 тысяч долларов.

 
Фото - Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
 
Фото - Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

За это он обещал оформить нужные медицинские справки и повлиять на коллег, чтобы они приняли положительное решение.

Дословно: "Задержан врач в военном госпитале на Хмельнитчине во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1800 долларов США. Первую часть он получил в качестве аванса накануне.

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время ему избрана мера пресечения и отстранена от должности. Проверяется причастность к совершенному другим лицам".

Темы: коррупциявзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

коррупция
Квартира в Киеве за 15 тысяч гривен и авто за 3: как начальник отдела Нацполиции "маскирует" активы
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
Антикорпуционный комитет ВР рекомендовал доработать законопроект о мобилизации
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: