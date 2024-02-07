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Мощный взрыв произошел на заводе в России, выпускающем компоненты ядерного оружия - СМИ

Евгений КизиловСреда, 7 февраля 2024, 20:42
Мощный взрыв произошел на заводе в России, выпускающем компоненты ядерного оружия - СМИ
Воткинский завод. Коллаж: 24 канал

Мощный взрыв произошел в российской Удмуртии, на заводе, выпускающем баллистические ракеты и компоненты ядерного оружия.

Источник: ТАСС, Baza, Радио Свобода

Детали: Сообщается, что взрыв произошел под Ижевском на Воткинском заводе, выпускающем продукцию военного и гражданского назначения.

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После детонации на заводе начался сильный пожар.

Пропагандистское издание ТАСС пишет, что якобы узнало в диспетчерской службе, что взрыв произошел "в ходе плановых испытаний ракетных двигателей".

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Справка: Воткинский завод располагается в 50 километрах от столицы Удмуртии Ижевска. Помимо гражданской продукции, он выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов "Тополь-М" и "Искандер". В конце 2023 года Воткинский завод опубликовал 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений. При заводе действует испытательный полигон.

Темы: Росcиявзрывпроизводствовойна
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