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Сенат США не набрал необходимое количество голосов за законопроект о границе с помощью Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 22:41
Сенат США не набрал необходимое количество голосов за законопроект о границе с помощью Украины
Фото - Getty Images

В Сенате США не набралось достаточно голосов для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Против так называемого cloture motion, которое предусматривает ускоренное дальнейшее рассмотрение законопроекта, высказалось 50 американских сенаторов. Это означает, что оно не набрало необходимых для принятия 60 голосов.

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Напомним, речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Уже после его представления спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование этот проект. После этого стало понятно, что он не наберет достаточной поддержки и среди сенаторов-республиканцев.

В Республиканской партии сетуют на недостаточно жесткие меры по противодействию нелегальной миграции из Мексики, а также необходимость изучить положения документа, который несколько месяцев готовился в условиях максимальной секретности.

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Накануне президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законпроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.

Ожидается, что Сенат США позже рассмотрит другое законодательное предложение, которое содержит только дополнительное финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, но без противоречивых миграционных мер.

Темы: СШАпомощь Украине
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