Россияне давят на Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки здесь отбили более 60 атак − Генштаб

Украинские воины в зимнем камуфляже. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россияне атаковали на 7 направлениях, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения; оккупанты нанесли 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 февраля в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 3 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За минувшие сутки Силы обороны отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Невельского и Первомайского Донецкой области.

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На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 22 атаки.

На Запорожском направлении защитники отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 4 безуспешных штурма.

В то же время, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск ударили по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов оккупантов.