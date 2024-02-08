Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили 910 оккупантов и вертолет

Ирина БалачукЧетверг, 8 февраля 2024, 08:05
ВСУ за сутки уничтожили 910 оккупантов и вертолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали более 900 оккупантов, 24 артиллерийские системы и вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 392 380 (+910) человек,
  • танков − 6 383 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 899 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 9 411 (+24) ед,
  • РСЗО − 980 (+0) ед,
  • средств ПВО − 666 (+1) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 191 (+14) ед,
  • крылатых ракет − 1 880 (+31) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 513 (+27) ед,
  • специальной техники − 1 505 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
ISW проанализировал российскую атаку на Украину 7 февраля
Как российские FPV-дроны и пехота наступают на Часов Яр, где до сих пор остаются сотни гражданских – репортаж УП
Зеленский озвучил главные военные задачи Украины на год
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: