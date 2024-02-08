ВСУ за сутки уничтожили 910 оккупантов и вертолет

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали более 900 оккупантов, 24 артиллерийские системы и вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 392 380 (+910) человек,

танков − 6 383 (+11) ед,

боевых бронированных машин − 11 899 (+20) ед,

артиллерийских систем − 9 411 (+24) ед,

РСЗО − 980 (+0) ед,

средств ПВО − 666 (+1) ед,

самолетов − 332 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 191 (+14) ед,

крылатых ракет − 1 880 (+31) ед,

кораблей/катеров − 24 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 12 513 (+27) ед,

специальной техники − 1 505 (+8) ед.

Данные уточняются.