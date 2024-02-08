РФ осуществила массированный обстрел Селидово: есть погибшая и семеро раненых

Прокуроры фиксируют последствия ракетного удара врага по Селидово, где есть погибшая и семеро раненых, среди которых 6-летний ребенок.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Около 00:30 8 февраля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Селидово. Под огнем оккупантов в очередной раз оказалась жилая застройка, где рядом с частным сектором находятся многоквартирные дома.

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В результате атаки россиян на мирный город погибла 50-летняя женщина, которая работала сторожем и находилась в служебном помещении, ее тело деблокировали из-под завалов разрушенного административного здания.

Ранения получили 7 гражданских - четверо женщин в возрасте от 38 до 88 лет, двое мужчин 18 и 51 года и 6-летний мальчик. Они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и ушибами. У ребенка, к тому же, диагностирована резаная рана головы. Все они находились по местам проживания.

Кроме того, по местам попаданий вражеских ракет, тип которых сейчас выясняется, повреждены несколько жилых домов и учебных заведений, часть из них уничтожены до основания.