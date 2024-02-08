По меньшей мере 8 тысяч человек погибли за год войны в Мариуполе – Human Rights Watch

В период с марта 2022 года по февраль 2023 года в Мариуполе было похоронено более 10 000 человек. Из них по меньшей мере 8 тысяч погибли из-за российской агрессии.

Источник: отчет Human Rights Watch, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Несмотря на трудности расследования военных преступлений на территориях, которые стали недоступными из-за российской оккупации, мы и наши партнеры потратили почти два года, чтобы раскрыть правду об ужасных преступлениях, совершенных российскими войсками в Мариуполе. Это расследование направлено на то, чтобы эти преступления никогда не были забыты, а виновные предстали перед правосудием", – сказал Роман Авраменко, исполнительный директор Truth Hounds.

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Детали: Отчет основывается на 240 интервью с преимущественно переселенцами из Мариуполя, которые провела HRW и украинская правозащитная организация Truth Hounds. Также расследователи проанализировали более 850 фото- и видеоматериалов, документов и десятков спутниковых снимков, сделанных HRW и SITU Research.

При этом правозащитники отмечают, что общее количество погибших может быть значительно выше. Поскольку часть могил может содержать несколько тел, а остатки других, скорее всего, были похоронены под завалами. Некоторые из них могут оставаться в импровизированных захоронениях.

Исследователи задокументировали 14 атак, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, погибли и были ранены гражданские люди. Речь идет об обстрелах двух больниц, городского драматического театра, продовольственного склада, пункта распределения помощи, супермаркета и жилых домов, которые служили приютами для мирных жителей.

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Human Rights Watch не нашла никаких доказательств присутствия украинских военных в этих объектах обстрела или вблизи них, или же обнаружили лишь незначительное военное присутствие, что делает эти обстрелы незаконными.

В докладе идентифицированы 17 подразделений российских и аффилированных с Россией сил, которые действовали в Мариуполе в марте и апреле 2022 года.

Также HRW отмечает, что с момента оккупации города российские власти строят новые многоэтажные жилые дома. Оккупационные власти расчищают завалы и уничтожают вещественные доказательства преступлений.