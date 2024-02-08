Вечером ожидается указ об отставке Залужного – источники
Четверг, 8 февраля 2024, 18:21
В Офисе президента готовят указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Источник: собеседники "Украинской правды"
Детали: В 18:30 должна состояться встреча главы государства с журналистами. По словам собеседников УП, указ об увольнении должен появиться вечером после этого.
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По данным УП, встреча президента и главкома, о которой оба сообщили в соцсетях, состоялась в Офисе президента в 17:00.
По словам источников, Залужный сообщил о своей отставке окружению.
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