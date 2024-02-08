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Главным претендентом на замену Залужному является Сырский – источники

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 18:34
Главным претендентом на замену Залужному является Сырский – источники
Александр Сырский. фото ОП

Наиболее вероятная кандидатура на замену Валерию Залужному на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины - командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Источник: собеседники "Украинской правды" в окружении президента

Детали: Кроме Сырского на должность главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский и его ближайшее окружение ранее рассматривали также кандидатуру руководителя ГУР Кирилла Буданова.

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Темы: ЗалужныйЗеленскийСырский
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