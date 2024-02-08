Совет Украина-НАТО на уровне министров обороны соберется 15 февраля

Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны состоится 15 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса

Детали: Заседание состоится в рамках двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая пройдет 14-15 февраля в Брюсселе.

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Совет Украина-НАТО – новый формат взаимоотношений Североатлантического альянса с Киевом, который начали на Вильнюсском саммите в июле 2023 года. Первое заседание Совета состоялось 12 июля.

Накануне заседания Совета, 14 февраля, в штаб-квартире Альянса запланирована 19-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины – формата "Рамштайн".

Предыдущая, 18-я встреча Контактной группы, состоялась в онлайн-формате и была сосредоточена на долгосрочных потребностях Киева.

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Встречи в Брюсселе состоятся в то время, как Украина остро нуждается в артиллерийских снарядах, а в Конгрессе США "застрял" проект, в который входят средства на поддержку Украины.